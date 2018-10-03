2018-10-03T16:43:45+03:00
Общество

В течение шести лет в Нижегородской области собираются отремонтировать 50% дорог

В этом году в регионе ввели общественный контроль за ремонтом дорог
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В течение шести лет в Нижегородской области планируют привести в нормативное состояние не меньше 50% дорог. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

- Перед нами стоит задача в течение шести лет привести в нормативное состояние не меньше 50% дорог в Нижегородской области, а в границах агломераций – до 85% дорог, - сообщил Вадим Власов. - В 2018 году мы делали акцент на повышении безопасности дорожного движения. Благодаря установке пешеходных ограждений, нанесению разметки и обновлению дорожных знаков число аварий на самых аварийных участках снизилось на 12,5%.

По словам министра, реализация программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году официально завершается 1 ноября. Однако уже сейчас в самом Нижнем Новгороде отремонтированы все дороги, а на территории Нижегородской области – 83% дорог.

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