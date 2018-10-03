И. о. председателя Нижегородского областного суда стал Вячеслав Поправко

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-03T17:59:44+03:00

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Исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда назначен Вячеслав Поправко. Соответствующий приказ был подписан председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщается на сайте суда.

В соответствии с документом, Вячеслав Поправко приступил к исполнению своих обязанностей с 28 сентября. Кстати, ранее он занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2018 году срок его полномочий был продлен указом президента на шесть лет.

Ранее пост председателя Нижегородского областного суда занимал Анатолий Бондар. Однако в сентябре указом президента России был назначен председателем второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве.