И. о. председателя Нижегородского областного суда стал Вячеслав Поправко
Исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда назначен Вячеслав Поправко. Соответствующий приказ был подписан председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщается на сайте суда.
В соответствии с документом, Вячеслав Поправко приступил к исполнению своих обязанностей с 28 сентября. Кстати, ранее он занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2018 году срок его полномочий был продлен указом президента на шесть лет.
Ранее пост председателя Нижегородского областного суда занимал Анатолий Бондар. Однако в сентябре указом президента России был назначен председателем второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве.