2018-10-03T12:39:18+03:00
Происшествия

11-летний велосипедист угодил под колеса КамАЗа в Московском районе

Сейчас школьник госпитализирован
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В серьезной аварии на улице Куйбышева в Московском районе Нижнего Новгорода пострадал школьник – 11-летний велосипедист угодил под колеса КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла в 16:30 2 октября. 48-летний водитель большегруза совершил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть. В результате ДТП пострадал 11-летний малыш, ехавший на велосипеде. Сейчас школьник госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Нижнего Новгорода за минувшие сутки погибли три человека. Всего же на территории Нижегородской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

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