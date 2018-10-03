Три человека погибли на дорогах Нижнего Новгорода за сутки

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-03T11:41:49+03:00

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Сразу три человека погибли в авариях на дорогах Нижнего Новгорода за эти выходные. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в 19:00 2 октября страшная авария произошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода – там в районе дома № 352 по Московскому шоссе водитель Хендай сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате, оба пешехода погибли на месте. Сейчас личность и место жительства одного из мужчин устанавливается.

Схожая авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там в 17:50 2 октября на улице Толбухина 27-летний водитель Шакмана сбил 35-летнюю женщину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.

В результате, женщина погибла на месте. Сейчас место ее жительства и личность устанавливаются.