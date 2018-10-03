2018-10-03T10:42:05+03:00
Происшествия

24-летний нижегородец получил ожоги 85% тела во время пожара в Автозаводском районе

Причиной пожара стала неосторожность при курении
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Серьезный пожар произошел вечером 2 октября в одной из квартир в Автозаводском районе – там 24-летний мужчина получил ожоги 85% тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Советской Армии поступило в 17:39. На место происшествия сразу же выехали пожарные расчеты. Как оказалось, к моменту прибытия пожарных горело домашнее имущество в одной из квартир на пятом этаже. Однако пожар был потушен силами самих жильцов еще до прибытия пожарных.

Тем не менее, последствия пожара оказались очень велики – 24-летний мужчина получил ожоги 85% тела. Он был госпитализирован в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр. Кроме того, в результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 2 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность пострадавшего при курении.

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