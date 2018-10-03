Благоустройство сквера им. Героя Грабина планируют завершить к 30 октября

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-03T10:07:32+03:00

Об этом стало известно в ходе объезда территории Владимиром Пановым

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Благоустройство сквера имени Героя Грабина планируют завершить к 30 октября. Об этом стало известно в ходе проверки выполненных работ мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

- Сквер должен получиться очень хорошим, - уверен Владимир Панов. – Здесь должны быть установлены спортивные элементы для людей любого возраста. Освещать его будут 68 светильников торшерного типа. А в центре сквера будут устанавливать новогоднюю елку.

Впоследствии сквер должен превратиться в уютную городскую площадь, где нижегородцы смогут отдыхать. Тут будут установлены спортивная и воркаут площадки, а для людей старшего поколения будут установлены специальные спортивные тренажеры. Кроме того, в сквере появятся зоны отдыха с навесами и детская площадка. А вот установку фонтана жители попросили перенести на вторую очередь реализации проекта.

В целом же работы на объектах благоустройства комфортной среды планируется завершить к началу зимы.