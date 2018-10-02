Владимир Панов назначил Елену Лекомцеву гендиректором «Нижегородпассажиравтотранса»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-02T16:54:20+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил генеральным директором «Нижегородпассажиравтотранса» Елену Лакомцеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- При этом Александр Хватов, исполнявший обязанности генерального директора предприятия, останется первым заместителем руководителя «Нижегородпассажиравтотранса», - говорится в сообщении. – А работу «Нижегородэлектротранса», который с мая 2018 года возглавляла Елена Лекомцева, будет координировать ее заместитель Владимир Котов.

Кстати, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил работу Елены Лекомцевой на посту директора «Нижегородэлектротранса».

- Всего за несколько месяцев работы Елене Лекомцевой удалось существенно снизить плановые убытки предприятия, - отметил тогда Владимир Панов.