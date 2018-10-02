СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-02T16:10:07+03:00

Перебраться через Волгу теперь можно только по мосту или канатной дороге

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Паромная переправа «Нижний Новгород – Бор» закончила свою работу. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в ООО «Волжская судоходная компания» «Флагман».

Несмотря на новый Борский мост и канатную дорогу паромная переправа не потеряла своей актуальности, и все лето нижегородцы с удовольствием переправлялись на другой берег по воде. Паром, который вмещает 85 человек и 12 автомобилей, никогда не ходил пустым. Его любят и автомобилисты, и велосипедисты, и пешеходы.

Правда, во время чемпионата мира по футболу паром пришлось остановить. Переправа была закрыта в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, и гостям города не удалось прокатиться прокатиться на маленьком пароме.

Начиная с 3 октября, добраться до Бора и обратно можно будет по Борскому мосту, куда вновь вернулись пробки, или же по канатной дороге.