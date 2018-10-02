Глеб Никитин назначил Тимура Халитова гендиректором «Корпорации развития Нижегородской области»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-02T15:56:17+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил генеральным директором «Корпорации развития Нижегородской области» Тимура Халитова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас корпорация сопровождает 12 проектов, которые находятся в стадии реализации и 20 проектов, находящихся в стадии подбора площадки, - говорится в сообщении. – Предыдущий генеральный директор корпорации Максим Тевс покинул свой пост.

Напомним, впервые о создании корпорации Глеб Никитин заговорил в мае 2018 года. К числу основных задач этой организации относится поиск и привлечение инвесторов, обеспечение участия приоритетных проектов в федеральных программах и комплексное сопровождение проектов по принципу «одного окна».

СПРАВКА

Тимур Чингизович Халитов родился 1 августа 1977 года в Казани. В 1999 году окончил очное отделение юридического факультета Казанского государственного университета. В период с 1999 по 2004 год работал на предприятии «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго» с 2004 по 2010 год был директором юридической компании ООО «Талир – Директ», с 2010 по 2013 год – директор по правовым вопросам ООО «Роял Тайм Менеджмент», с 2013 по 2017 год – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ОЭЗ «Иннополис», с марта 2017 года – руководитель проекта ОЭЗ «Иннополис» АО «АйСиЭл КПО ВС».