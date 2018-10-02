Прокурор Канавинского района Алексей Петров ушел в отставку
Прокурор Канавинского района Алексей Петров с 1 октября 2018 года ушел в отставку. Эту информацию «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе Нижегородской областной прокуратуры.
- С 1 октября Алексей Петров ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, - сообщили в прокуратуре. – Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Сейчас решается вопрос о назначении нового прокурора Канавинского района.
Напомним, ранее сегодня был подписан приказ о назначении генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области Тимура Халитова. Предыдущий гендиректор корпорации Максим Тевс покинул этот пост.