Прокурор Канавинского района Алексей Петров ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-02T15:24:44+03:00

Его уход связан с выходом на пенсию по выслуге лет

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Прокурор Канавинского района Алексей Петров с 1 октября 2018 года ушел в отставку. Эту информацию «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе Нижегородской областной прокуратуры.

- С 1 октября Алексей Петров ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, - сообщили в прокуратуре. – Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Сейчас решается вопрос о назначении нового прокурора Канавинского района.

Напомним, ранее сегодня был подписан приказ о назначении генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области Тимура Халитова. Предыдущий гендиректор корпорации Максим Тевс покинул этот пост.