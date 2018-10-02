Выпускник ННГУ Валерий Фокин оказался в числе потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-02T15:03:52+03:00

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Выпускник ННГУ Валерий Фокин назван в числе потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию, которая будет вручаться в Стокгольме в период с 1 по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

- По прогнозу журнала Inside Science, в числе потенциальных кандидатов на присуждение Нобелевской премии по химии может быть выпускник ННГУ им. Лобачевского, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Валерий Фокин, - говорится в сообщении. – Он вместе с коллегами описал клик-химию – химические реакции, приспособленные для быстрого получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов. Это стало своеобразным подражанием природе, где тоже происходит соединение из модульных элементов.

СПРАВКА

Фокин Валерий Валерьевич – российско-американский химик, специалист в области селективного катализа, клик-химии, органической химии, профессор Университета Южной Калифорнии (США). В 1993 году Валерий Фокин окончил химический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.