В Дзержинске открыли «Управдом-Центр»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-02T14:34:00+03:00

Это единственный в Нижегородской области Центр обслуживания клиентов, оказывающий весь спектр услуг по работе с населением

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Депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков приняли участие в торжественном открытии нового Центра по работе с населением управляющей компании «Управдом-Центр» в Дзержинске.

«Управдом-Центр» - крупнейшая в Дзержинске управляющая компания, которая обслуживает порядка 50% многоквартирных жилых домов с 2009 года. 3 сентября 2018 года компания открыла новый Центр по работе с населением по адресу: Дзержинск, ул. Урицкого, 10а. За месяц работы центра в тестовом режиме его услугами уже воспользовались более 4000 жителей домов, обслуживаемых УК «Управдом-Центр».

Это единственный в Нижегородской области Центр обслуживания клиентов, оказывающий весь спектр услуг по работе с населением. Центр оказывает услуги по прописке - выписке жителей, выдачу справок, прием заявлений от населения, оказание консультаций по вопросам ЖКХ. Новый Центр по работе с населением расположен в районе с повышенной транспортной доступностью и оснащен системой электронной очереди.

- Наш центр призван создать новые стандарты взаимодействия с населением, построенные на основе клиентоориентированности, - отметил директор УК «Управдом-Центр» Александр Борисов.

Сегодня состоялось торжественное открытие центра, в котором приняли участие депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

Вадим Булавинов и Андрей Чертков высоко оценили организацию работы, условия приема граждан и подготовку персонала, а также посоветовали всем управляющим компаниям организовать работу по взаимодействию с жителями подобным образом.