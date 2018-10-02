Карантин по бешенству введен в Кстовском районе до 25 ноября

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-02T13:21:31+03:00

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Карантин по бешенству введен в Кстовском районе Нижегородской области вплоть до 25 ноября. Соответствующее решение было принято комиссией по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

Поводом для введения карантина стал положительный результат лабораторного исследования, полученный от зараженной лисы в деревне Вершинино, - сообщается на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл. – Для ликвидации эпизоотического очага был разработан план мероприятий. Границы самого очага определены в пределах территории самого подсобного хозяйства.

Тем не менее, в состав угрожаемой зоны по бешенству вошли следующие населенные пункты Кстовского района: деревня Старые Ключищи, деревня Мешиха, село Чернуха, деревня Владимировка, деревня Келейниково и село Выездное. Карантин здесь продлится до 25 ноября. До этого времени здесь запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного района и продажа сырого молока.