СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-02T12:18:09+03:00

54-летний павловский курильщик обгорел во время пожара в собственном доме Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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54-летний житель города Павлово во время пожара в собственном доме на улице Прудной получил серьезные ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 12:36 1 октября. На место происшествия сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Первые расчеты прибыли спустя всего пять минут после звонка. На тот момент в доме уже бушевал пожар. При проверке дома там был обнаружен хозяин – 54-летний мужчина. С ожогами 2-3 степени 25% тела он был госпитализирован в Павловскую центральную районную больницу.

В результате пожара в доме обгорели постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 17 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина дома.