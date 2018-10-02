Уличное освещение в Дзержинске могут передать в концессию

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-02T11:39:15+03:00

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Обслуживание системы уличного освещения в Дзержинске планируют передать в концессию. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании Думы Дзержинска.

В ходе заседания стало известно, что предыдущий контракт на обслуживание системы уличного освещения в Дзержинске завершился еще в конце июля, а торги по новому контракту состоятся только 4 октября. Кроме того, депутатов интересовало, как сейчас поддерживается система освещения и за счет каких средств происходит устранение неисправностей.

- По итогам заседания депутаты поручили администрации проработать вопрос о заключении концессионного соглашения по обслуживанию объектов уличного освещения, - говорится в сообщении городской Думы. – После соответствующей проработки в Думу должна быть предоставлена информация с указанием возможных сроков по заключению концессионного соглашения.