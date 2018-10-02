2018-10-02T11:09:52+03:00
Общество

ЦНИИ «Буревестник» завершит испытание нового оружия до конца года

Разработки миномета и самоходной артустановки начались еще в январе 2018 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области завершились государственные испытания миномета и самоходной артиллерийской установки, созданных нижегородским ЦНИИ «Буревестник» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»)

- Предварительные испытания миномета «Набросок-Дрот» и самоходной артиллерийской установки калибра 120 мм, начались еще в январе 2018 года, - сообщает РИА Новости со ссылкой на контрактную документацию, имеющуюся в распоряжении редакции. – В соответствии с соглашением, государственные испытания и утверждение конструкторской документации для серийного производства этого оружия должны завершиться к 25 ноября 2018 года.

К слову, ранее главнокомандующий сухопутных войск Олег Салюков рассказал российским СМИ о разработке артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок».

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