В ЦТМ состоится премьера спектакля «Дятел» Александра Сучкова

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-02T10:31:18+03:00

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Премьера спектакля «Дятел» (18+) режиссера Александра Сучкова состоится в Центре театрального мастерства 14 и 18 октября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦТМ.

Главный герой - Саша Семенов. Казалось бы, у него есть все, что нужно для счастья: высокооплачиваемая работа, семья, друзья, собственная квартира. Однажды его идеальный мир рушится. И молодой человек понимает: все, что с ним было и есть, - ненастоящее, что он находится в плену у иллюзий. Он задается вопросами: «Кто я?», «Зачем я?», и пробует обрести подлинный смысл своего существования.

- Пьеса «Дятел» Алексея Житковского не конъюнктурная, чем пестрит современная российская драматургия. Мне кажется, драматургу удалось мощно высказаться по каким-то вопросам в иносказательной форме, - считает Сучков.

В спектакле задействованы Антон Парамонов, Никита Чеботарев, Евгений Пыхтин, Ольга Бакулина, Алена Баранова, Екатерина Беляева, Андрей Хозяев. Режиссер по пластике -Александр Калугин.