2018-10-02T10:03:25+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» разгромил чешский «Пардубице» со счетом 92:84

Перед последним матчем квалификации нижегородский клуб заработал восемь очков преимущества
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В заключительном матче квалификации Лиги чемпионов баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил чешский клуб «Пардубице» со счетом 92:84. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

- С первых минут стало понятно, что матч обещает быть результативным, причем с обеих сторон, - говорится в сообщении. - Родерик Одом и Артем Комолов со старта отличились дальними попаданиями. В этом матче нижегородцы были не так сильны в защите, как в матче против «Ариса». Поэтому после каждой результативной атаки гости переходили на свою сторону площадки и быстро набирали очки. Наибольшие проблемы доставили защитники Донован Джексон и Ричард Уильямс.

Тем не менее, в итоге нижегородцы оказались куда сильнее своих соперников и матч закончился со счетом 92:84. Лучшими игроками этого матча стали Дмитрий Узинский, Родерик Одом и Аарон Бруссард.

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