2018-10-01T17:52:00+03:00
Общество

Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах

Все установленные устройства - аппараты последнего поколения
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городахБанк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах
Изменить размер текста:

В банке «Возрождение» завершилась программа реновации банкоматов. В 67 городах присутствия Банка замена устройств была произведена в кратчайшие сроки. Программа направлена на повышение качества обслуживания клиентов Банка.

Установленные банкоматы являются аппаратами последнего поколения. На устройствах клиенты могут не только проводить традиционные операции – снимать или вносить наличные, но и осуществлять платежи и переводы, открывать и пополнять вклады и накопительные счета, а также осуществлять любые переводы между счетами и картами. Кроме того, клиентам – юридическим лицам доступна самоинкассация – пополнение расчетного счета в режиме онлайн.

В настоящее время региональная сеть банка «Возрождение» насчитывает более 750 устройств. По итогам программы реновации обновлена банкоматная сеть в 45 городах Московской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле, Петрозаводске, Саранске, Мурманске, Магадане, Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Волгограде, Волжском, Ростове-на-Дону, Цимлянске, Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Минеральных Водах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое москвичей отправятся в тюрьму за покушение на убийство сына нижегородского бизнесмена
На 20 основных улицах Нижнего Новгорода появились новые дорожные знаки
Теплоэнерго подключило к теплу 99% домов Нижнего Новгорода
На должность замглавы Нижнего Новгорода по IT-технологиям претендуют четыре человека
В Нижегородской области увеличилась численность зайцев
В Щербинках отремонтировали подземный переход
В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
Врач-нарколог за взятку подменила результаты анализов в Арзамасе
Пьяный мужчина покусал полицейских в Нижегородской области
В Нижегородской области открылся сезон охоты на лося
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%
Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Жители Дзержинска задолжали за отопление и горячую воду более 920 миллионов рублей
Руководство ТП «Нижегородец» задолжало государству более 358 миллионов рублей налогов
Волонтеры просят помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова, пропавшего полтора года назад
В Лыскове в сгоревшем нежилом доме обнаружено тело мужчины