2018-10-01T17:46:05+03:00
Происшествия

Двое москвичей отправятся в тюрьму за покушение на убийство сына нижегородского бизнесмена

Один из них признал свою вину, второй - нет
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области суд признал двоих москвичей виновными в покушении на организацию убийства по найму сына нижегородского предпринимателя. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В апреле 2017 года они решили организовать убийство сына своего бывшего компаньона, который уволил одного из них. На территории Чувашии они нашли киллера и пообещали ему за исполнение заказа два миллиона рублей, но тот обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся противоправном деянии.

В июне прошлого года рядом с кафе на площади Революции в Нижнем Новгороде один из обвиняемых перед киллеру информацию о сыне предпринимателя. В качестве подтверждения совершенного преступления мужчины потребовали отчленить палец кисти руки с одетым на него перстнем.

17 июля ночью в кафе Балашихи оба правонарушителя задержаны правоохранительными органами. Один из них признал свою вину частично, второй же полностью ее отрицает.

1 октября 2018 года приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9,5 лет лишения, второму - 9 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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