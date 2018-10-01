2018-10-01T16:18:17+03:00
Общество

В Нижегородской области увеличилась численность зайцев

Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области, по данным на 1 октября 2018 года, обитают более 50 тысяч зайцев. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает региональный комитет по охране объектов животного мира.

Сейчас в нижегородских лесах обитают около 47 тысяч особей зайца – беляка (в 2017 году - 46 тысяч особей) и пяти тысяч особей зайца-русака (в 2017 году- 4,3 тысячи).

Согласно информации, с 15 сентября 2018 года до 28 февраля 2019 года в регионе можно будет осуществлять охоту на зайца, лисицу, енотовидную собаку и волка.

В сутки можно охотиться не более, чем на двух особей, и не более 20 за период охоты. На лисицу, волка и енотовидную собаку нормы допустимой добычи не устанавливаются.

Для сохранения численности объектов животного мира в регионе усилены меры по борьбе с браконьерством. «Ставки за незаконную добычу лося увеличены до 400 тысяч, 300 тысяч - за кабана, за медведя - 350 тысяч рублей. Это очень серьезные суммы», — отметили в ведомстве.

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