2018-10-01T15:51:57+03:00
Общество

В Щербинках отремонтировали подземный переход

На это были потрачены почти 183 тысячи рублей
Юлия ИСАЕВА
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В микрорайоне «Щербинки-2» Нижнего Новгорода отремонтировали подземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, сегодня, 1 октября, итоговый результат был оценен рабочей комиссией администрации Приокского района. Речь идет о переходе на конечной остановке общественного транспорта «Щербинки-2».

По словам начальника отдела благоустройства Елены Крыловой, капремон этого участка проводился только один раз за 30 лет – в 2012 году.

-Тогда на его обновление ушло два с половиной месяца и более четырех миллионов рублей. Для поддержания объекта в нормативном состоянии мы ежегодно проводим косметический ремонт, - пояснила она.

На новый ремонт было потрачено почти 183 тысячи рублей. Подрядчик покрасил потолки водоэмульсионной краской. Для обновления фасада перехода использовалась перхлорвиниловая краска. Стены и двери покрасили улучшенной масляной краски.

Также были восстановлены 42 разрушенные бетонные ступени и устранены семь выбоин в бетонном полу.

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