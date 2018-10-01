2018-10-01T14:19:49+03:00
Происшествия

Врач-нарколог за взятку подменила результаты анализов в Арзамасе

Женщина выдала акт медицинского освидетельствования об отсутствии у водителя состояния опьянения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра-нарколога, которая подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, 28 сентября 2018 года женщина по договоренности с нарушителем правил дорожного движения подменила результаты экспресс-тестирования анализов водителя и выдала акт медицинского освидетельствования, согласно которому состояние опьянения у водителя не было установлено. В тот же день врач получила взятку в размере 30 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий - подмену результатов анализов в целях избежания нетрезвым водителем административной ответственности.

В ходе допроса злоумышленница признала свою причастность к совершению этого преступления. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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