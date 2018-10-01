2018-10-01T13:45:04+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина покусал полицейских в Нижегородской области

Злоумышленник был задержан во время проникновения в чужую квартиру
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел ночью 8 сентября 2018 года. Подозреваемый, будучи нетрезвым, решил незаконно проникнуть в квартиру дома по улице Полевой в рабочем поселке Красные Баки, однако был на месте задержан сотрудниками полиции. Злоумышленника доставили в отдел полиции, однако мужчина не стал выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и начал оказывать им сопротивление – в частности, укусил полицейского за руку.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах
Двое москвичей отправятся в тюрьму за покушение на убийство сына нижегородского бизнесмена
На 20 основных улицах Нижнего Новгорода появились новые дорожные знаки
Теплоэнерго подключило к теплу 99% домов Нижнего Новгорода
На должность замглавы Нижнего Новгорода по IT-технологиям претендуют четыре человека
В Нижегородской области увеличилась численность зайцев
В Щербинках отремонтировали подземный переход
В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
Врач-нарколог за взятку подменила результаты анализов в Арзамасе
В Нижегородской области открылся сезон охоты на лося
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%
Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Жители Дзержинска задолжали за отопление и горячую воду более 920 миллионов рублей
Руководство ТП «Нижегородец» задолжало государству более 358 миллионов рублей налогов
Волонтеры просят помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова, пропавшего полтора года назад
В Лыскове в сгоревшем нежилом доме обнаружено тело мужчины