Пьяный мужчина покусал полицейских в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-01T13:45:04+03:00

Злоумышленник был задержан во время проникновения в чужую квартиру

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В Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел ночью 8 сентября 2018 года. Подозреваемый, будучи нетрезвым, решил незаконно проникнуть в квартиру дома по улице Полевой в рабочем поселке Красные Баки, однако был на месте задержан сотрудниками полиции. Злоумышленника доставили в отдел полиции, однако мужчина не стал выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и начал оказывать им сопротивление – в частности, укусил полицейского за руку.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.