СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-01T13:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

1 октября 2018 года в Нижегородской области открылся сезон охоты на лося. Об этом сообщает региональный комитет госохотнадзора.

Согласно информации, на лосей в Нижегородской области можно будет охотиться в течение трех месяцев, до 31 декабря.

Отмечается, что это можно любыми разрешенными способами: с подхода, загоном, нагоном и с помощью собак охотничьих пород. Нужно обязательно соблюдать технику безопасности.

Комитет напоминает, что с 1 по 30 сентября можно охотиться на взрослых самцов, с 1 октября по 31 декабря – на все половозрастные группы, а с 1 по 15 января – на особей в возрасте до года.

Напомним, сейчас в Нижегородской области насчитывается 14,9 тысячи лосей, 966 медведей, 926 косуль и 303 рыси. По словам руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко, одной из основных причин роста численности диких животных стало проведение биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях региона.