СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-01T12:47:17+03:00

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За восемь месяцев текущего года промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Согласно информации, индекс промышленного производства по полному кругу предприятий в период с января по август 2018 года составил 103,7 %, в обрабатывающих производствах - 104,4 %.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, наибольший прирост объёмов производства в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в химической отрасли (47,6%).

В металлургической отрасли объёмы производства увеличились на 9,6%, что связано с поставками труб большого диаметра для крупных нефтяных компаний такими предприятиями, как «ВМЗ» и «Русполимет».

Организации обрабатывающих видов деятельности, занимающиеся производством мебели, по своей динамике остаются практически на том же уровне (37,8%).