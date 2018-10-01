Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-01T11:31:05+03:00

Трое из них были пешеходами

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С пятницы по воскресенье в Нижегородской области произошло более 30 аварий, в которых погибли четыре человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

28 сентября в 23:50 в Павлове «Ниссан» насмерть сбил пешехода. 46-летний мужчина шел по краю проезжей части. Трагедия случилась на улице 1-Северная.

В субботу, 29 сентября, в Шатковском районе столкнулись «вазовская» легковушка и «ГАЗель». Водитель первого не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате погиб водитель «ВАЗа» 1973 года рождения.

Вчера, 30 сентября, в Кстовском районе на 442 километре трассы М7 Москва-Уфа водитель автомобиля «Киа» сбил женщину, идущую по краю проезжей части. Она скончалась на месте происшествия. ДТП произошло около семи часов вечера.

В тот жен день в Богородском районе на 443 километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород женщина на «Мазде» сбила мужчину в зоне видимости пешеходного перехода. Он тоже погиб на месте аварии.