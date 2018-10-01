Жители Дзержинска задолжали за отопление и горячую воду более 920 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-01T10:58:12+03:00

В ближайшее время с должниками будет проведена работа

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По состоянию на 20 сентября 2018 года, размер задолженности жителей Дзержинска за отопление и горячую воду составляет 922 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

По информации, вышеуказанная компания заключила субагентский договор с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов», которая работает с долгами в сфере ЖКХ.

В ближайшее время с должниками, которые не платят долги уже дольше шести месяцев, будет проведена работа. Согласно данным, таких оказалось более пяти тысяч человек. Им будет направлено уведомление, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскания данного долга.

- Главная цель – решить вопрос по оплате долга до подачи документов в суд, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей в виде ареста банковских счетов и невозможности выехать за пределы страны, - говорится в обращении.