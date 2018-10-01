Жители Дзержинска задолжали за отопление и горячую воду более 920 миллионов рублей
По состоянию на 20 сентября 2018 года, размер задолженности жителей Дзержинска за отопление и горячую воду составляет 922 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
По информации, вышеуказанная компания заключила субагентский договор с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов», которая работает с долгами в сфере ЖКХ.
В ближайшее время с должниками, которые не платят долги уже дольше шести месяцев, будет проведена работа. Согласно данным, таких оказалось более пяти тысяч человек. Им будет направлено уведомление, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскания данного долга.
- Главная цель – решить вопрос по оплате долга до подачи документов в суд, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей в виде ареста банковских счетов и невозможности выехать за пределы страны, - говорится в обращении.