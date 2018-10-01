Волонтеры просят помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова, пропавшего полтора года назад
Поисково-спасательный отряд «Волонтер» обновил ориентировки. Он просит помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова. Мужчина пропал 12 марта 2017 года.
Он вышел из дома в поселке Красные Баки и исчез. С тех пор никто не знает о его местонахождении.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза синие.
Он был одет в черный пуховик, черные брюки, черную вязаную кофту, черные брюки, коричневые или черные ботинки. При себе у мужчины был паспорт.
Особые приметы: прихрамывает, шрам под левой скулой.
По информации, Чистяков страдает эпилепсией.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться мужчина, просим сообщить ее волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.
Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.