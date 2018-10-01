СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-01T09:37:34+03:00

Волонтеры просят помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова, пропавшего полтора года назад Фото: СОЦСЕТИ

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» обновил ориентировки. Он просит помощи в поисках 38-летнего Максима Чистякова. Мужчина пропал 12 марта 2017 года.

Он вышел из дома в поселке Красные Баки и исчез. С тех пор никто не знает о его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза синие.

Он был одет в черный пуховик, черные брюки, черную вязаную кофту, черные брюки, коричневые или черные ботинки. При себе у мужчины был паспорт.

Особые приметы: прихрамывает, шрам под левой скулой.

По информации, Чистяков страдает эпилепсией.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться мужчина, просим сообщить ее волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.