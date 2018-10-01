В Лыскове в сгоревшем нежилом доме обнаружено тело мужчины

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-01T09:24:11+03:00

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В Лыскове сгорел нежилой дом. На месте происшествия было найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар произошел в ночь с 29 на 30 сентября 2018 года. Сообщение пожарные получили около половины первого. Когда они приехали на место вызова на Казанскую улицу, там горела одна из квартир на втором этаже. Дом был нежилым.

При проверке помещений спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

В результате обгорела внутренняя отделка дома на площади десять квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.

Причиной случившегося специалисты назвали неосторожность при курении.

Напомним, 29 сентября 2018 года в трех районах Нижегородской области сгорели бани.Около пяти часов вечера пожарным поступили сразу два сообщения о возгорании: в Кстовском и Богородском районах, а около семи часов вечера - в деревне Кирюшино Варнавинского района.