Следователи, проводившие проверку по факту смерти мужчины в больнице Дзержинска, предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-30T20:01:17+03:00

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В Дзержинске осудят старших следователей Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского областного суда.

Обвиняемые в халатности следователи проводили проверку по факту гибели мужчины в городской больнице №4 Дзержинска. Несмотря на то, что в материалах проверки усматривались сведения, указывающие на ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей врачом, из-за которого скончался потерпевший, не приняли предусмотренных законодательством мер по установлению события преступления. Кроме того, они не назначили производство исследования о правильности и своевременности, наличии возможных недостатков и их последствий при оказании медицинской помощи, не произвели иных проверочных действий для принятия по рассматривавшемуся ими сообщению о преступлении законного и обоснованного процессуального решения в соответствии с УПК РФ и даже не возбудили уголовное дело.

Более того, обвиняемые вынесли незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии врача больницы состава преступления, таким образом вовремя не привлекли виновного к уголовной ответственности.

В отношении следователей завели дело по статье «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан охраняемых законом интересов общества и государства».

Сейчас дело находится в суде.