Три бани сгорели в Нижегородской области 29 сентября
29 сентября 2018 года в трех районах Нижегородской области сгорели бани. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Около пяти часов вечера пожарным поступили сразу два сообщения о возгорании: в Кстовском и Богородском районах.
В первом случае сгорела баня на площади 59 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 18 человек и четыре единицы техники МЧС.
В то же время в деревне Ефимьево в Богородском районе тушили баню на площади 40 квадратных метров. Постройка полностью сгорела. Там работали семь пожарных и две машины.
Около семи часов вечера в деревне Кирюшино Варнавинского района загорелась баня. Это здание тоже не удалось спасти: оно сгорело дотла на площади 16 квадратных метров. Его тушили четыре пожарных и одна спецмашина.
Причины случившегося выясняется. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.