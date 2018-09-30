Три бани сгорели в Нижегородской области 29 сентября

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-30T17:41:01+03:00

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

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29 сентября 2018 года в трех районах Нижегородской области сгорели бани. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Около пяти часов вечера пожарным поступили сразу два сообщения о возгорании: в Кстовском и Богородском районах.

В первом случае сгорела баня на площади 59 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 18 человек и четыре единицы техники МЧС.

В то же время в деревне Ефимьево в Богородском районе тушили баню на площади 40 квадратных метров. Постройка полностью сгорела. Там работали семь пожарных и две машины.

Около семи часов вечера в деревне Кирюшино Варнавинского района загорелась баня. Это здание тоже не удалось спасти: оно сгорело дотла на площади 16 квадратных метров. Его тушили четыре пожарных и одна спецмашина.

Причины случившегося выясняется. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.