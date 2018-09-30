Пропавший в центре Нижнего Новгорода 72-летний Владимир Полонуер найдет живым
В пятницу, 28 сентября 2018 года, в центре Нижнего Новгорода пропал Владимир Палонуер. Мужчина вышел из дома на улице Большая Покровская в 16:00 и пропал.
Поздно вечером 29 сентября поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что пенсионер найден живым.
- Найден! Жив! Родственники и отряд благодарят нашего добровольца Алексея (Ёж), его папу Алексея и неравнодушных людей за бдительность и помощь в поисках. Благодаря им, Владимир Пинфусович нашёлся и вернулся домой. Спасибо за помощь в распространении информации! – написали волонтеры.
Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.