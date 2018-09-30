Государственный хор имени Свешникова исполнит «Реквием» Моцарта в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-30T15:42:42+03:00

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2 октября 2018 года в Нижнем Новгороде можно будет послушать «Реквием» Моцарта в исполнении Государственного академического русского хорв имени Свешникова под управлением Евгения Волкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начало мероприятия – 19:00. Место - Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина.

В концерте также будут участвовать солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина: Вера Харитонова, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, Виктор Ряузов и оркестр театра. Дирижер – художественный руководитель-главный дирижер театра Лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин.

Справка:

Траурная месса Requiem стала вершиной творчества Моцарта и одним из самых загадочных произведений в классическом музыкальном наследии. Исследователи творчества композитора посвящают этой музыке сотни страниц. Мистические обстоятельства, связанные с созданием Реквиема, вдохновили Александра Пушкина на создание Маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» и стали кульминацией фильма Милоша Формана «Амадеус».