Дмитрий Барыкин: «Нижегородское машиностроение – это проекты, которыми можно гордиться»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-30T12:32:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя. Этот праздник отмечается сегодня, 30 сентября.

«Уважаемые машиностроители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – одна из ведущих, основополагающих отраслей промышленности, которая во многом определяет социально-экономическое благополучие нашего города и области.

Нижегородское машиностроение – это уникальные технологические процессы, инновационные наукоемкие проекты, которыми можно гордиться, конкурентоспособная продукция для внутренних и внешних рынков от более чем полусотни предприятий города.

А еще нижегородское машиностроение – это трудовые коллективы с богатым опытом и уникальным интеллектуальным потенциалом, трудовыми династиями и высококвалифицированными молодыми кадрами.

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, счастья и стабильности, профессиональных успехов и процветания машиностроительным предприятиям Нижнего Новгорода и области! С праздником!»

Председатель городской думы Дмитрий Барыкин