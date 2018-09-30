Дмитрий Барыкин: «Нижегородское машиностроение – это проекты, которыми можно гордиться»
Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя. Этот праздник отмечается сегодня, 30 сентября.
«Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – одна из ведущих, основополагающих отраслей промышленности, которая во многом определяет социально-экономическое благополучие нашего города и области.
Нижегородское машиностроение – это уникальные технологические процессы, инновационные наукоемкие проекты, которыми можно гордиться, конкурентоспособная продукция для внутренних и внешних рынков от более чем полусотни предприятий города.
А еще нижегородское машиностроение – это трудовые коллективы с богатым опытом и уникальным интеллектуальным потенциалом, трудовыми династиями и высококвалифицированными молодыми кадрами.
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, счастья и стабильности, профессиональных успехов и процветания машиностроительным предприятиям Нижнего Новгорода и области! С праздником!»
Председатель городской думы Дмитрий Барыкин