Пропавший в Сергачском районе 34-летний Рушан Мангушев найден мертвым

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-30T10:58:15+03:00

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27 сентября в Сергачском районе Нижегородской области пропал 34-летний Рушан Мангушев. Около десяти часов вечера мужчина вышел из дома на Советской улице в селе Камкино, и после этого его никто не видел.

Согласно информации, Мангушев нуждался в медицинской помощи.

Поздно вечером 29 сентября поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что мужчина найден мертвым. Подробности неизвестны.

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, - написали волонтеры в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пропавший 19 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде 38-летний Алексей Варичев тоже был найден погибшим.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной.