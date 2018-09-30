2018-09-30T09:26:45+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сыграет с хабаровским «Амуром» 30 сентября

Игра начнется в 17:00
Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 30 сентября 2018 года, в Нижнем Новгороде пройдет матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся нижегородское «Торпедо» и «Амур» из Хабаровска.

Игра начнется в 17:00 во Дворце спорта на проспекте Гагарина.

В предыдущем матче «Торпедо» сражалось с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородцев. А перед этим они со счетом 5:1 одержали победу над владивостокским «Адмиралом».

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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