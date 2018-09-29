Аварийный дом частично обрушился в Ленинском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-29T19:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Часть аварийного дома №3 на улице Грекова в Ленинском районе Нижнего Новгорода обрушилась из-за подтопления фундамента. Инцидент произошел в пятницу, 28 сентября 2018 года.

- На самом деле дом начал обрушаться еще в 2014 году, и тогда он был признан аварийным. А сейчас часть стены просто повредила трубу горячего водоснабжения и началось подтопление фундамента, - пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в городском управлении по делам ГОЧС.

В доме в настоящее время проживают три семьи – всего пять человек. Еще в 2014 году их пытались расселить, однако владельцев квартир не устроил размер положенной по закону компенсации. Теперь же, когда оставаться на старом месте может быть опасно для жизни, собственникам придется все-таки перебраться на ближайшее время в маневренный фонд.