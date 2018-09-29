2018-09-29T17:53:18+03:00
Общество

Нижегородцы смогут летать в Пермь за 888 рублей

Новые рейсы будут запущены с 2 ноября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Авиакомпания «Азимут» запустила продажу авиабилетов на новое направление – теперь можно будет улететь в Пермь из Нижнего Новгорода и наоборот. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Согласно информации, продажа авиабилетов запущена в рамках осенне-зимнего расписания полетов 2018/2019. Выполнение рейсов начнется с 2 ноября 2018 года. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Рейс из Нижнего Новгорода в Пермь будет отправляться в 16:50, а из Перми в Нижний Новгород – в 21:05. Время указано местное для каждого из аэропортов.

- Минимальный тариф в одну сторону составит 888 рублей - с ручной кладью до 10 килограммов, без багажа и возможности вернуть билет, - отметили в пресс-службе авиакомпании. – Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте «Азимута».

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