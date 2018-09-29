2018-09-29T16:55:36+03:00
Происшествия

Молодой нижегородец наворовал парфюма на 30 тысяч рублей

Любитель духов уже задержан полицией
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские по горячим следам раскрыли кражу парфюма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в пятницу, 28 сентября 2018 года. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от директора магазина в одном из торговых центров. Директор сообщил о том, что из магазина неизвестный похитил парфюм на общую сумму 30 000 рублей.

Как выяснилось, злоумышленник проник в магазин путем отжатия металлических жалюзи. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать и самого подозреваемого – им оказался ранее судимый молодой человек в возрасте 27 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время в отношении злоумышленника избирается мера пресечения, расследование продолжается.

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