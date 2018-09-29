Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями состоится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-29T13:38:06+03:00

В нем примут участие спортсмены из 12 субъектов РФ

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Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями во второй раз состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие начнется в 11:00 воскресенье, 30 сентября 2018 года, на лыжной базе «Олень» на улице Дубравной. Планируется, что на старт выйдут лучшие кроссмены России из 12 субъектов страны. На соревнованиях ожидаются участники из Курганской, Омской, Нижегородской, Московской, Кировской, Тамбовской и Свердловской областей, Москвы, Краснодарского и Красноярского края, города Санкт-Петербурга и Республики Мордовии.

В этот же день состоится и чемпионат и первенство Нижегородской области по легкоатлетическому кроссу.

Напомним, в 2017 году на чемпионате России нижегородский кроссмен Дмитрий Макаров завоевал бронзовую медаль на дистанции 3 километра, а еще один нижегородский бегун Владимир Самолюк финишировал четвертым.