Домашний тиран до смерти забил жену в Первомайском районе

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-29T12:35:09+03:00

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером в среду, 26 сентября 2018 года, в квартире дома в поселке Сатис Первомайского района. В ходе семейной ссоры нетрезвый мужчина зверски избил свою 62-летнюю жену. На следующий день он обнаружил, что женщина не подает никаких признаков жизни и вызвал скорую. Приехавшим медикам злоумышленник сказал, что жена скончалась естественным путем.

Мужчина был задержан, при допросе он сознался в содеянном. Как выяснилось, он и раньше неоднократно избивал свою жену, причем конфликты всегда происходили из-за его пьянства. Работать глава семейства не хотел, жил на пенсию супруги.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.