2018-09-29T12:35:09+03:00
Происшествия

Домашний тиран до смерти забил жену в Первомайском районе

Мужчина постоянно напивался и издевался над супругой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером в среду, 26 сентября 2018 года, в квартире дома в поселке Сатис Первомайского района. В ходе семейной ссоры нетрезвый мужчина зверски избил свою 62-летнюю жену. На следующий день он обнаружил, что женщина не подает никаких признаков жизни и вызвал скорую. Приехавшим медикам злоумышленник сказал, что жена скончалась естественным путем.

Мужчина был задержан, при допросе он сознался в содеянном. Как выяснилось, он и раньше неоднократно избивал свою жену, причем конфликты всегда происходили из-за его пьянства. Работать глава семейства не хотел, жил на пенсию супруги.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за солнечной интерференции в Нижегородской области возможны перебои в телевещании
БК «Нижний Новгород» победил на выезде греческий «Арис»
В Нижегородской области подешевели картофель, капуста и яблоки
80-летний нижегородец Владимир Полканов найден мертвым
Полномочия нижегородского депутата прекращены досрочно
В Нижнем Новгороде нашлась 12-летняя Кристина Шаульская
Глеб Никитин назначил Александр Югова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Срок приема предложений по освоению «Гребневских песков» продлен
Пропавшую в Нижнем Новгороде собаку кинолога вернули хозяйке
Нижегородцев предупреждают о перерывах в трансляции телерадиопрограмм
Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости
Участниками проекта «Лидеры спорта» стали три нижегородских дзюдоиста
Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина