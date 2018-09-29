Из-за солнечной интерференции в Нижегородской области возможны перебои в телевещании

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-29T11:53:07+03:00

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Кратковременные помехи и перерывы в телетрансляциях возможны в Нижегородской области из-за солнечной интерференции. Ухудшение телесигнала продлится с 28 сентября по 23 октября 2018 года. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

- Это связано с началом периода осенней солнечной интерференции, которая приводит к временному ухудшению качества работы спутниковой связи. Периодические перерывы трансляций ожидаются главным образом в первой половине дня и будут длиться не более 24 минут в сутки, - пояснили в пресс-службе РТРС.

Солнечная интерференция – регулярное явление, она наблюдается два раза в год – ранней весной и в начале осени. Суть явления заключается в искажении радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца, при приближении последнего к оси "антенна — спутник связи".

- Благодаря своим техническим возможностям, Нижегородский филиал РТРС минимизирует влияние интерференции на качество трансляции, - подчеркнули в пресс-службе филиала.