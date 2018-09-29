БК «Нижний Новгород» победил на выезде греческий «Арис»

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-29T11:17:12+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл на выезде греческий «Арис» во втором матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов ФИБА. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, игра состоялась в пятницу, 28 сентября 2018 года, и завершилась со счетом 62:51. Самыми результативными игроками среди "черно-белых" стали Кендрик Перри и Максим Григорьев. А вот ранее, на домашней площадке, нижегородцы грекам проиграли – прошлый матч закончился со счетом 63:65 в пользу «Ариса».

Таким образом, теперь счет по сумме двух матчей составляет 125:116 в пользу баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Это позволяет нижегородцам пройти в третий раунд квалификации. В последней отборочной паре игр соперником нижегородцев станет чешская команда «Пардубице».