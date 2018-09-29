2018-09-29T11:17:12+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» победил на выезде греческий «Арис»

Матч закончился со счетом 62:51
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл на выезде греческий «Арис» во втором матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов ФИБА. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, игра состоялась в пятницу, 28 сентября 2018 года, и завершилась со счетом 62:51. Самыми результативными игроками среди "черно-белых" стали Кендрик Перри и Максим Григорьев. А вот ранее, на домашней площадке, нижегородцы грекам проиграли – прошлый матч закончился со счетом 63:65 в пользу «Ариса».

Таким образом, теперь счет по сумме двух матчей составляет 125:116 в пользу баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Это позволяет нижегородцам пройти в третий раунд квалификации. В последней отборочной паре игр соперником нижегородцев станет чешская команда «Пардубице».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Домашний тиран до смерти забил жену в Первомайском районе
Из-за солнечной интерференции в Нижегородской области возможны перебои в телевещании
В Нижегородской области подешевели картофель, капуста и яблоки
80-летний нижегородец Владимир Полканов найден мертвым
Полномочия нижегородского депутата прекращены досрочно
В Нижнем Новгороде нашлась 12-летняя Кристина Шаульская
Глеб Никитин назначил Александр Югова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Срок приема предложений по освоению «Гребневских песков» продлен
Пропавшую в Нижнем Новгороде собаку кинолога вернули хозяйке
Нижегородцев предупреждают о перерывах в трансляции телерадиопрограмм
Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости
Участниками проекта «Лидеры спорта» стали три нижегородских дзюдоиста
Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина