БК «Нижний Новгород» победил на выезде греческий «Арис»
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл на выезде греческий «Арис» во втором матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов ФИБА. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
Согласно информации, игра состоялась в пятницу, 28 сентября 2018 года, и завершилась со счетом 62:51. Самыми результативными игроками среди "черно-белых" стали Кендрик Перри и Максим Григорьев. А вот ранее, на домашней площадке, нижегородцы грекам проиграли – прошлый матч закончился со счетом 63:65 в пользу «Ариса».
Таким образом, теперь счет по сумме двух матчей составляет 125:116 в пользу баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Это позволяет нижегородцам пройти в третий раунд квалификации. В последней отборочной паре игр соперником нижегородцев станет чешская команда «Пардубице».