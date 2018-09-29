2018-09-29T09:44:06+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели картофель, капуста и яблоки

Кроме того, снизились цены на сахар, вермишель и морковь
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Картофель, капуста и яблоки подешевели в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Так, согласно данным Нижегородстата, в период с 17 по 24 сентября в Нижегородской области на 12,2% снизилась средняя цена на картофель – с 18,9 до 16,6 рублей за килограмм. Яблоки подешевели на 4,4% - с 81,9 до 78,3 рублей за килограмм, а цена на капусту уменьшилась на 4% - с 21,2 до 20,3 рублей за килограмм. В регионе также снизились средние цены на сахар, вермишель и морковь.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области в среднем на 7% меньше, чем в среднем по России – об этом свидетельствуют данные Росстата.

Напомним также, ранее губернатор Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы, чтобы увеличить меры поддержки сельского хозяйства.

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