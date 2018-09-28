2018-09-28T18:09:30+03:00
Политика

Полномочия нижегородского депутата прекращены досрочно

Этого добилась областная прокуратура
Анастасия НАЗАРОВА
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Прокуратура Княгининского района Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что один из депутатов Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района не предоставил в установленный срок сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с этим районная прокуратура внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием досрочного прекращения полномочий депутата.

Представление прокуратуры удовлетворено, полномочия депутата прекращены.

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