Полномочия нижегородского депутата прекращены досрочно

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-28T18:09:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Княгининского района Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что один из депутатов Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района не предоставил в установленный срок сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с этим районная прокуратура внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием досрочного прекращения полномочий депутата.

Представление прокуратуры удовлетворено, полномочия депутата прекращены.