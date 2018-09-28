В Нижнем Новгороде нашлась 12-летняя Кристина Шаульская

СЕГОДНЯ 17:52 2018-09-28T17:52:46+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Рысь» сообщил, что 12-летняя Кристина Шаульская нашлась. Она жива.

«Комсомольская правда» писала, что девочка ушла из дома в Канавинском районе 27 сентября и не вернулась.

Вечером 28 сентября волонтеры заявили: девочка нашлась.

Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, исчезнувшей в Богородске20 августа. В эту субботу, 29 сентября, волонтеры снова организуют поиски девочек.

Кроме того, в областном центре разыскивается 16-летняя Александра Кузнецова, сбежавшая от родителей, с которыми унее постоянно возникали конфликты. Причину ухода из дома она указала в видеобращении, записанном в последствии на флешку.