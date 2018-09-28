Глеб Никитин назначил Александр Югова и.о. замгубернатора Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-28T17:37:47+03:00

Он будет курировать вопросы спорта, культуры и туризма

Изменить размер текста: A A

Глава региона Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Александра Югова, руководителя ТУ Росимущества по Нижегородской области. Он пришел на замену Дмитрию Сватковскому, курировавшему вопросы спорта, культуры и туризма, передает пресс-служба облправительства.

По мнению губернатора, у назначенца есть необходимый управленческий опыт. Перед ним стоит немало задач, например, увеличение количества занимающихся физкультурой нижегородцев - до 55% к 2024 году.

Что касается культуры, то сейчас главное - подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Надо сделать так, чтобы и внешний облик, и уровень культурных мероприятий соответствовали городу и его месту в истории России.

- Уверен, что Александр Сергеевич, с учетом впечатляющих успехов достигнутых на посту главы территориального управления Росимущества и на других местах работы, успешно справится с поставленными задачами, - заявил Глеб Никитин.

Сообщалось, что и.о. замгубернатора назначен Андрей Харин. Вместе с тем с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области уволен Алексей Морозов.