Глеб Никитин назначил Александр Югова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Глава региона Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Александра Югова, руководителя ТУ Росимущества по Нижегородской области. Он пришел на замену Дмитрию Сватковскому, курировавшему вопросы спорта, культуры и туризма, передает пресс-служба облправительства.
По мнению губернатора, у назначенца есть необходимый управленческий опыт. Перед ним стоит немало задач, например, увеличение количества занимающихся физкультурой нижегородцев - до 55% к 2024 году.
Что касается культуры, то сейчас главное - подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Надо сделать так, чтобы и внешний облик, и уровень культурных мероприятий соответствовали городу и его месту в истории России.
- Уверен, что Александр Сергеевич, с учетом впечатляющих успехов достигнутых на посту главы территориального управления Росимущества и на других местах работы, успешно справится с поставленными задачами, - заявил Глеб Никитин.
Сообщалось, что и.о. замгубернатора назначен Андрей Харин. Вместе с тем с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области уволен Алексей Морозов.