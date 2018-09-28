Срок приема предложений по освоению «Гребневских песков» продлен

СЕГОДНЯ 17:24 2018-09-28T17:25:40+03:00

Чиновники решают, что сделать с неухоженным местом в центре города

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Решено продлить прием предложений от нижегородцев по освоению территории «Гребневских песков» в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Изначально свое мнение жители могли выразить до 30 сентября. Однако по результатам рассмотрения предложений, поступивших со стороны общественности, срок продлили. Выразить свою позицию на этот счет можно Вконтакте и Фейсбуке.

Напомним, что инициатором общественного обсуждения дальнейшей судьбы острова стал глава региона Глеб Никитин. По его словам, «Гребневские пески» - прекрасное, но неухоженное место в самом центре города.

Сообщалось, что идеи у общественности самые разные. На первой рабочей встрече прозвучало, что на острове можно сделать музей кораблей, дендрарий и парк.

- Территорию «Гребневских песков» можно использовать для проведения фестивалей, - предложил директор департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин.