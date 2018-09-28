Пропавшую в Нижнем Новгороде собаку кинолога вернули хозяйке

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-28T16:51:39+03:00

Ее искали два дня

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26 сентября около 20:30 в районе гипермаркета «Окей» на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде пропала собака кинолога поисково-спасательного отряда «Рысь». Порода – Бельгийская овчарка. Возраст – 10 месяцев. Приметы: рыжий окрас с черной маской, ошейник с орнаментом и адресник.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что пса нашли. Он жив и здоров, сейчас находится у хозяйки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что завтра, 29 сентября, в Кстовском районе и Богородске продолжатся поиски пропавших девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной.

В субботу, 29 сентября, в 10 утра всех добровольцев на поиски Маши Люлиной будут ждать в штабе по адресу: Богородск, улица Чернышевского, дом 40.

А людей для прочеса территории в поисках Маши Ложкаревой будут ждать по адресу: скошенное поле у СНТ «Борок».